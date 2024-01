Minaccia di morte la ex: 40enne arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancora un caso di maltrattamenti nei confronti delle donne. Un uomo di 40 anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori nei confronti della ex compagna, un’italiana sulla cinquantina.

Lo scorso mercoledì 24 gennaio l’uomo è stato convocato nella caserma di viale Panzacchi, dove gli è stata notificata una misura cautelare a seguito di un’indagine per atti persecutori coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna. La misura consiste nel divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico, come conseguenza dei suoi comportamenti vessatori commessi sull’ex compagna, che aveva deciso di lasciarlo una ventina di giorni fa. L’uomo, incapace di accettare la rottura, aveva iniziato a perseguitare la donna che, temendo per la propria vita, si è immediatamente rivolta all’arma.

Una volta scoperto il motivo della convocazione in caserma, il 40enne ha cominciato a dare in escandescenze, annunciando ai carabinieri l’intenzione di ammazzare l’ex compagna: “Applicatemi quello che volete, se è qualcosa che lei mi ha denunciato io esco da qua e la scanno, arrestatemi pure!”. Preoccupati dalle affermazioni del 40enne, i militari lo hanno invitato a restare nella sala d’attesa della caserma e nel frattempo hanno avvisato la Procura della Repubblica di Bologna che ha richiesto un aggravamento della misura cautelare. Poche ore dopo, il Gip ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero ed ha emesso la custodia cautelare in carcere nei confronti del 40enne, che quindi è stato trasferito presso la casa circondariale Rocco d’Amato.