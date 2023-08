Minacce e atti persecutori contro la ex compagna: 28enne arrestato

Un uomo di 28 anni, di origine straniera, è stato arrestato dalla Polizia per i reati di atti persecutori, resistenza a Pubblico Ufficiale e ubriachezza manifesta, in seguito a ripetuti episodi di violenza e minacce nei confronti della sua ex compagna.

I fatti risalgono allo scorso 24 agosto, anche se dalle indagini degli agenti si è visto come l’uomo avesse già tenuto comportamenti violenti e ingiuriosi nei confronti della donna, e spesso in stato di ubriachezza. Nella mattina di giovedì, le Forze dell’Ordine sono state contattate dalla vittima. Una volta sul posto, la Squadra Volante ha trovato un’auto con i vetri infranti e imbrattata di vernice nera. Sulla scena l’uomo non era presente, tuttavia gli agenti sono stati contattati dalla vicina di casa, la quale ha riferito di aver sentito, nella notte, le urla dell’uomo. Inoltre, anche la cassetta della posta della ex compagna dell’uomo era stata imbrattata con della vernice nera.

Nel pomeriggio, la stessa vicina di casa aveva ricontattato le forze dell’ordine per avvertire che l’uomo era tornato sotto l’abitazione della ex compagna. Giunti sul posto, gli agenti hanno braccato l’uomo che prima ha provato a fuggire e poi a resistere all’arresto tirando pugni e calci ai poliziotti.

Una volta preso, l’uomo è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della ex compagna e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per ubriachezza molesta. L’uomo è ora in stato di fermo in attesa della convalida dell’arresto.