Cinquanta auto vandalizzate al Savena. Rubati anche alcuni oggetti

Notte movimentata al quartiere Savena, dove diversi residenti si sono risvegliati con una brutta notizia. Una cinquantina di automobili, tutte tra via di Savigno e in via della Battaglia, sono state danneggiate: specchietti divelti, finestrini rotti e anche qualche furto di portafogli, chiavi e telecomandi automatici del garage. Come scrive la versione online de Il Resto del Carlino, alcuni dei residenti colpiti dal raid vandalico hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine, anche se per il momento non è chiaro chi possa essere l’autore – o gli autori – del gesto. Nessuno degli abitanti della zona ha visto o sentito nulla, anche se uno di loro ha riferito di aver trovato del sangue all’interno della propria auto, forse proveniente da un taglio che il malvivente può essersi procurato rompendo i vetri dell’auto.