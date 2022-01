Eccidio di Montesole, i vandali colpiscono nel Giorno della Memoria: una croce celtica sulla foto del 25 aprile

Un manifesto dedicato alla memoria dell'Eccidio di Monte Sole è stato sfregiato alla stazione dei treni di Casalecchio di Reno, Comune alle porte di Bologna. Una croce celtica è stata tracciata con vernice nera proprio sull'immagine di un gruppo di giovani in cammino verso Monte Sole in occasione del 25 aprile. L'atto vandalico è stato fatto proprio in concomitanza con il Giorno della Memoria, nella notte tra il 27 e il 28 gennaio.

A denunciarlo è il Comitato regionale delle onoranze ai Caduti di Marzabotto, che esprime la sua "più ferma condanna" per il fatto. Il cartello, spiega il comitato, era stato installato lo scorso settembre in occasione del 77esimo anniversario dell'Eccidio di Monte Sole" ed è uno dei 10 attaccati nelle stazioni sulle linee della Direttissima e della Porrettana. "Perché questa croce? - si chiede il presidente del comitato, Valter Cardi- perché qualcuno ha ritenuto in questo modo di farsi beffe di un dolore ancora presente di un'intera comunità e di voler mostrare la sopravvivenza di un pensiero politico attraversato dai peggiori fantasmi del nostro passato? Non si tratta solo di una provocazione, non basta l'invocazione a una profonda ignoranza di quanto è successo e delle conseguenze che ancora ci abitano. E' qualcosa di peggio che ci disarma".

E' "la manifestazione di un'aridità di sentimenti, di mancanza di punti di riferimento per interpretare il nostro presente e saper scegliere ciò per cui vale la pena vivere e battersi. Guardiamoci in faccia. Rimbocchiamoci le maniche. E insistiamo. Perché ce n'è ancora bisogno. E c'è bisogno dell'agire concreto di tutti".

(Dire)