Castenaso, atti vandalici contro la struttura del Judo Club: "E' la seconda volta in una settimana"

Ennesimo atto vandalico in via dello Sport a Castenaso. A finire nel mirino il tendone di proprietà della Proloco e utilizzato, nel corso di tutta l'estate, dal Judo Karate Club per i campi estivi. Il danno è ingente, in quanto è stato letteralmente strappato un intero lato.

Da quanto si apprende non è la prima volta, anzi nel corso degli ultimi mesi svariati gli episodi, seppur meno gravi: "Nel corso di questi mesi abbiamo registrato alcune azioni vandaliche - spiega il vicesindaco Pier Francesco Prata, ma l'ultima è stata la più grave. Questo nonostante a fianco del tendone ci fosse il cinema all'aperto e le luci del campetto sempre accese. Sicuramente sarà installata una telecamera, anche se sappiamo che si tratta di gruppi di ragazzini che sostano spesso nelle vicinaze. A questo riguardo c'è sicuramente un tema da affrontare, e sicuramente saranno montate alcune telecamere visto che nel corso dell'ultima settimana questo è il secondo atto vandalico, ai danni della struttura".

Prata poi conclude: "E' un doppio danno, sia per il Club di Judo che usufruiva del tendone sia per la Proloco che utililizzava la struttura per tante altre iniziative. Saranno presi provvedimenti per risolvere quanto prima la situazione":