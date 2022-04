Incetta di premi in India per l'attore bolognese Orfeo Orlando: "Lì guardano alle storie"

"Apprezzano le storie, non solo l'esercizio stilistico". Bologna Today ha incontrato Orfeo Orlando, attore bolognese che, oha ricevuto diversi premi in India, l'ultimo in ordine di tempo per le pellicole girate durante la pandemia, ed è arrivato a quota 8.

"In India ci sono tantissimi cinemini piccoli, con le sedie raccattate, ma, come si sa, il settore del cinema è vivace e organizzano molti festival, inoltre i premi sono molto belli, anche esteticamente. Ricevo continuamente inviti da altri festival indiani ".

Tra gli ultimi lavori di Orlando, il 26 aprile esce "Sulle nuvole", il debutto alla regia del cantante Tommaso Paradiso (frontman dei Thegiornalisti), il titolo riprende una sua canzone. "Sarà infatti un film molto musicale", nel cast anche Gianni Morandi, Fiorella Mannoia e Max Pezzali

Poi c'è "Criminali si diventa", debutto alla regia di Luca Trovellesi Cesana, documentarista, con Alessandro Tarabelli. "Nel cast un romagnolo, Ivano Marescotti, ladro di opere d'arte, un bolognese Lodo Guenzi.(Lo Stato Sociale) e io che sono un falsario. Se tiene fede a quanto dichiarato, sarà l'ultimo lavoro di Marescotti".

Il super premiato "Casting"

Orlando ha lavorato anche a un suo cortometraggio, "Casting", con Alessio Scimonelli altro attore bolognese "una storia di un attore che fa molti provini e gli va sempre male, la storia di un sognatore che non arrende al destino avverso. Dura 14 minuti perché non abbiamo partecipato a nessun bando. In india si sono appassionati, abbiamo partecipato a diversi festival, lì abbiamo preso 8 premi. Abbiamo preso appunto quello per i film girati durante la pandemia. Un filmetto costato 2mila euro che ha trovato una rispondenza incredibile, loro non guardano solo ai tecnicismi, ma alla valenza della storia. E' un mercato che può dare molti soddisfazioni, anche se spesso da parte nostra c'è un po' di snobbismo".

La gente non va al cinema: "Responsabili il covid e le piattaforme"

Quindi dopo lo stop covid, c'è ripresa? "Sì questo è un primo segnale, durante il lockdown ho girato 'Buon viaggio in casa' e 'L'ombra di Caravaggio' di Michele Placido che deve ancora uscire, la gente non va al cinema, quello è il problema. Ha ancora paura, purtroppo non è colpa solo della pandemia, ma dopo poco li trovi sulle piattaforme, chi te lo fa fare quando puoi rimanere sul divano con una tv da 60 pollici? Rischia di essere il colpo mortale".

Com'è il territorio rispetto al cinema? "L'Emilia-Romagna si sta dando da fare, a Bologna abbiamo Genoma film che sta producendo vari lavori, anche un documentario su Beppe Signori, e poi c'è stato Diabolik, si sta risvegliando e sono fiducioso. Ora bisogna riportare la gente nelle sale".