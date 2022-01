Attore positivo Covid al Duse: "Spettacolo rinviato"

La direzione del teatro Duse comunica che, a causa della positività al Covid-19 di uno dei protagonisti, "lo spettacolo 'Scusa sono in riunione...ti posso richiamare?', in cartellone dal 7 al 9 gennaio 2022 al Teatro Duse di Bologna, è rinviato a data da destinarsi". Non appena possibile -precisa l'amministrazione del teatro- saranno comunicate le nuove date, per le quali restano validi tutti i biglietti già acquistati. L'attore, asintomatico, è risultato positivo ai controlli periodici che vengono effettuati da tutto il cast.