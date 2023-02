Oggi Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni: gli auguri dalla famiglia e dal mondo del calcio

Non basteranno mille parole per omaggiare Sinisa Mihajlovic, ex tecnico rossoblù che oggi avrebbe compiuto 54 anni. Dopo una lunga lotta contro una forma di leucemia mieloide acuta, Mihajlovic si è spento a Roma lo scorso 16 dicembre. Proprio oggi, in occasione del suo compleanno, il Bologna ha lanciato sulla piattaforma DAZN la serie documentaria a puntate “We Are One”, ricca di contenuti inediti sulla stagione 2021-2022 del Bologna, quando ancora Sinisa allenava i rossoblù. “In quello che sarebbe stato il suo 54esimo compleanno, oggi Siniša è profondamente nei nostri pensieri. Non ti dimenticheremo mai, Miha” ha scritto il Bologna sul suo account Twitter.

On what would have been his 54th birthday, Siniša is deeply in our thoughts today. We will never forget you, Miha ??? pic.twitter.com/Ll9drz5hYQ — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) February 20, 2023

“Buon compleanno in paradiso” scrive Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa, sul proprio profilo Instagram, postando una foto recente che la ritrae insieme al marito. Ma quelli della moglie non sono stati gli unici auguri di compleanno al compianto tecnico: Roma e Lazio, entrambe squadre in cui Miha ha militato, lo hanno celebrato in un evento allo Stadio Olimpico organizzato da Sport e Salute, inserendolo nella Hall of Fame dello Stadio Olimpico: “Oggi sarebbero stati 54 anni caro Sinisa. Eternamente grati al calciatore, all’allenatore, all’uomo! Allo Stadio Olimpico, l’omaggio di Sport e Salute, A.S. Roma e S.S. Lazio all’indimenticabile campione serbo”. All’evento era presente anche Arianna Rapaccioni, che ha posato con le maglie dei due club capitolini indossate dal marito. “Auguri vita mia” ha scritto su Instagram la figlia Victoria, “Amore della mia vita, ovunque tu sarai io sarò” ha invece scritto la figlia Virginia.

E ancora: auguri sono arrivati dall’account social della Nazionale serba, da moltissimi account di testate sportive, blog, semplici tifosi e, soprattutto, da parte dei club in cui Mihajlovic ha giocato o ha allenato: “Il grande Miha ci ha lasciati di recente, ma non dimenticheremo mai la sua bravura in campo” scrive la Stella Rossa di Belgrado con cui Sinisa ha vinto una storica Coppa dei Campioni nel 1991. Per questo, il club serbo lo scorso 4 febbraio ha indossato una maglia speciale con una patch in ricordo del suo ex giocatore e, per l’occasione, gli ha intitolato una tribuna del suo stadio. “Auguri fin lassù, Sinisa” ha scritto la Sampdoria, mentre il Milan lo ha ricordato pubblicando una sua foto con la didascalia: “Il primo compleanno senza di te. Hai lasciato un vuoto incolmabile”. A tutti questi speciali auguri di compleanno si sono aggiunti quelli di tantissimi suoi ex compagni, come Marcolin e Orsi, che lo hanno omaggiato ricordando i tempi passati in campo fianco a fianco.

Sinisa Mihajlovic, i video-ricordi più commoventi dell'ex mister rossoblù

Mihajlovic cittadino onorario di Bologna: le sue parole alla città | VIDEO

L'annuncio shock di Sinisa sulla ricomparsa della malattia | VIDEO

La sorpresa del Bologna a Sinisa in ospedale | VIDEO

Per Sinisa tifo compatto. Vox dal Dall'Ara | VIDEO

Mihajlovic, video alla squadra dalla camera dell'ospedale | VIDEO

Mihajlovic nonno, tutta la sua emozione | VIDEO