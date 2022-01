Gli auguri del sindaco alla città: "Festeggiamo, ma le regole servono ancora. Nel 2022 Bologna ancor più solidale" |VIDEO

Primo Capodanno da sindaco per Matteo Lepore, il quale, nel fare gli auguri ai cittadini, ricorda di non abbassare la guardia e rispettare le regole anti-contagio.

Per l'anno 2022, Lepore auspica una città ancora più solidale "ci vogliamo impegnare come amministrazione comunale. Come sindaco vorrei che l'impegno comune fosse una Bologna ancora più capace per chi non vuole perdere la speranza".

Quindi lavoro, salute, parità, infanzia. E un ringraziamento a tutti coloro che la notte di Capodanno hanno lavorato: "Questo anno sarà il nostro anno" conclude Lepore "vi abbraccio Bologna".