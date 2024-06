QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L’Università di Bologna a caccia di nuovi spazi, e ora potrà contare su una nuova aula didattica e una sala studio nell’ex stazione in via Zanolini. Dopo tre anni e mezzo di lavori oggi 4 giugno è avvenuto il taglio del nastro della nuova “Veneta”, l’edificio al civico 41 che una volta era la biglietteria della fermata San Vitale sulla linea Bologna-Budrio-Portomaggiore in provincia di Ferrara, e da anni era in stato di abbandono.

Il cantiere ha riqualificato entrambi i piani dell’edificio di 750 metri quadrati di proprietà comunale e in concessione gratuita all’Alma Mater per vent’anni rinnovabili. “L’uso della struttura è riservato soprattutto ai dottorandi e ai ricercatori assunti grazie ai fondi del Pnrr che ci hanno dato una spinta considerevole in termine di numeri”, spiega il rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari.

Il polo era già attivo da qualche settimana ma l’inaugurazione ufficiale è avvenuta soltanto questa mattina: al piano terra è stata ricavata un’aula didattica multimediale da 50 posti che potrà essere utilizzata come spazio espositivo. Al piano superiore, invece, una sala studio open-space e gli uffici amministrativi. Tutti gli impianti sono stati rifatti e l’intervento ha avuto un costo complessivo di 1,8 milioni di euro. A disposizione di tutti gli studenti è anche il punto ristoro Ergo, già avviato da tempo di fianco all’edificio.

Anche il sindaco Matteo Lepore ha preso parte al ‘tour’ inaugurale: “Quando ero ancora assessore al Patrimonio mi ricordo che lavoravamo a questo progetto. Quando sono entrato la prima volta il tetto era aperto. Oggi queste bellissime travi a vista ospitano gli uffici e gli studenti”.