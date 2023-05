Storie dal Tribunale dei Minori: "Ho sbagliato, ma poi ho trovato la mia strada"

Due nuove aule udienze al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, in via del Pratello: "Luoghi belli, che fanno bene anche alla dignità dei ragazzi e delle loro famiglie, fino a oggi costretti a sale d'attesa a cielo aperto, spesso riparati da pioggia e sole soltanto da un ombrellone" come spiega la presidente Gabriella Tomai aprendo le porte a luoghi che un tempo erano parte di un complesso conventuale, struttura antica ma anche bisognosa di interventi. E intanto cominciano i lavori di ristrutturazione generale del Pratello che determineranno un trasloco parziale su una sede che non è stata ancora identificata fino alla conclusione di tutti gli interventi di ammodernamento, previsti per il 2025. Al taglio del nastro c'erano, fra gli altri, l'arcivescovo di Bologna e presidente Cei Matteo Maria Zuppi e l'assessore regionale al Welfare, Igor Taruffi. E c'era anche il giovane Issam, che adesso è maggiorenne, ma che quando è arrivato in Italia era solo un ragazzino e che qui, nel nostro Paese, ha fatto l'esperienza dell'istituto penale minorile con un lieto fine che riesce a far sorridere (e commuovere) una platea che queste dinamiche le conosce e le vive ogni giorno.

Processi penali, ma anche civili: "Da qui passano l'abbandono, la solitudine e il disagio"

"Siamo distrettuali, lo ricordo. Quindi ci occupiamo dei minori dell'intera regione, da Piacenza a Rimini. Restituiamo così anche dignità ai ragazzi che non avevano neppure un posto nel quale sedersi sottolineando che qui si svolgono anche processi civili, che raccontano l'abbandono, la solitudine e il disagio" ha concluso Tomai. L'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei Matteo Maria Zuppi ha insistito sulla dignità delle persone e all'importanza di tutte le attività di volontariato, che se fossero ancora di più sarebbe meglio: "Facciamo troppo poco e l'obiettivo dovrebbe essere la piena restituzione della dignità".

La storia i Issam: "Ho sbagliato, ma adesso sono un altro"

Sono stati il giudice onorario Salvatore Buscioano, l'avvocata Chiara Dore e Marco Bonfiglioli a introdurre l'intervento forse più importante della mattinata, la testimonianza del 19enne Issam, che -arrivato in Italia dalla Tunisia del 2020- ha sbagliato strada: "Ho desiderato le cose sbagliate nei modi sbagliati e sono finito in carcere qui al Pratello. Dopo qualche giorno mia madre è morta e io non l'avevo neppure potuta sentire. Poi il recupero, gli insegnamenti delle mie guide e la comunità che mi ha persino insegnato un mestiere: il pizzaiolo". Adesso Issam ha un contratto a tempo indeterminato e una macchina. La sua pizza preferita è la margherita.

"Qui saranno protagonisti i minori che hanno commesso reato, ma non per giudicarli quanto per recuperarli e allontanarli dal circuito criminale e introdurli a quello sociale" D- Chiara Dore

"Le nuove aule udienze (con queste due si arriva a tre) rappresentano non solo uno spazio fisico, ma anche psicologico e di relazione (non dobbiamo dimenticare che nel processo minorile, civile e penale il minore è protagonista e non vittima o spettatore) bisogna dare senso di ordine, armonia e anche bellezza non solo a loro, ma anche a chi qui ogni giorno opera" spiega ancora la presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna Tomai, che tiene a precisare come non si tratti solo di baby-gang, ma di ragazzi che hanno bisogno degli adulti e che in questi giorni, dopo l'alluvione, stanno dando una bella testimonianza di solidarietà facendo volontariato nelle zone colpite.

Gabriella Tomai, presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna