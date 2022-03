Doposcuola anche in estate, Fondazione Del Monte finanzia progetti per 150mila Euro

Una call di 150mila euro per progetti estivi rivolti a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. In continuità con gli scorsi anni, la Fondazione Del Monte ha fatto sapere di avere rinnovato la richiesta di soggetti che si occupino, tra giugno e settembre, di preparare e gestire una serie di attività prescolastiche, iniziative culturali, sociali e sportive per "rafforzare quella comunità educante attiva indispensabile per il bene delle nuove generazioni e più in generale delle famiglie".

La call, si legge nel comunicato della Fondazione, "privilegerà le proposte che concretamente risponderanno a situazioni di disagio socio-economico, disabilità e difficoltà di integrazione, offrendo esperienze costruttive che incoraggino la socialità di tutti i ragazzi e li mettano al centro di attività positive, sicure e stimolanti".

Svago e socialità: scadenza per il progetti al 2 maggio

«Come sempre la nostra massima attenzione va all’universo scuola. Ancora di più dopo l’esperienza della didattica a distanza che ha consentito certamente di superare l’emergenza sanitaria, ma impone oggi un recupero della relazione, nonché un ripensamento del modello educativo - dichiara la Presidente della Fondazione Giusella Finocchiaro. I giovani sono stati tra i soggetti più colpiti e occorre investire per recuperare il divario che la crisi ha acuito. Cultura ed educazione, nel loro significato etimologico di coltivare e allevare, fanno riferimento a questo processo di rigenerazione e sono i vettori su cui costruire i valori umani e sociali».

Le proposte dovranno pervenire entro il 2 maggio, esclusivamente tramite procedura online secondo le modalità definite alla pagina https://www.fondazionedelmonte.it/chiedi-un-contributo . Saranno selezionate le proposte, di dimensione minima di 15.000 euro, che dimostrino: carattere di innovazione e originalità; presenza di una rete di partenariati e coinvolgimento di almeno un istituto scolastico; congruità del piano finanziario e presenza di un co-finanziamento pari al 20% del costo complessivo del progetto; esperienza dell’ente nel campo delle attività educative oggetto della call e comprovata qualità gestionale; previsione di un sistema di valutazione ex post.