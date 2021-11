Bollette e prezzi delle materie su, oggi la protesta del movimento "Rete dei Patrioti"

Tornano in piazza oggi a Bologna i militanti del movimento di destra Rete dei Patrioti per protestare nei confronti del Governo. Le motivazioni della protesta: il rincaro dei prezzi e delle bollette. Dalle 11 alle 13 a Porta San Felice daranno dunque vita a "un'azione dimostrativa contro l'indegno Esecutivo che ci sta governando - spiegano i Patrioti - gli aumenti di luce, gas e carburante hanno fatto lievitare esponenzialmente anche i prezzi delle materie prime alimentari. La farina è aumentata del 38%, la pasta integrale del 33% e il pane del 11%.La politica tace di fronte a una realtà a dir poco preoccupante, che rischia di dare una stangata esiziale alle famiglie italiane".

Per questo, scrivono i Patrioti, "pretendiamo che il Governo si faccia carico di tali rincari, compensando l'insostenibile aumento di spesa per gli italiani. Queste sono priorità per il Paese, tanto quanto l'emergenza sanitaria. L'incompetenza del Governo Draghi rischia di mietere più vittime del virus stesso", sostiene il movimento.

(Dire)