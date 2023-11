Disturbi alimentari: “Casi in aumento con lockdown e social network” | VIDEO

Sono in aumento i casi giovani e giovanissimi, dai 10 ai 18 anni, affetti da patologie legate ai disturbi dell’alimentazione. A dirlo è Antonia Parmeggiani, responsabile del Centro regionale per i disturbi dell’alimentazione che da oggi si sposta dal Sant’Orsola all'IRCCS Scienze Neurologiche dell'Ospedale Bellaria. I numeri dei pazienti, commenta Parmeggiani, sono in “costante crescita”, con un aumento del 30% negli ultimi quattro anni. "Siamo sempre stati un centro molto ambito, anche a livello nazionale, e abbiamo sempre avuto molti ricoveri – scrive l’agenzia Dire riportando le parole di Parmeggiani - ma il Covid ha peggiorato una situazione che vedeva già un incremento di pazienti presi in carico, legato anche ad altri fattori sociali, culturali e familiari".

Al disagio psicologico dato dalla pandemia si aggiungono gli effetti dei social, dove "spesso compaiono, non richiesti, ma perché si sono fatte ricerche su internet a proposito di dieta e bellezza, siti tossici che promuovono l'anoressia e la bulimia. I giovani sono molto chiusi e fanno prima a socializzare con questi strumenti. Si sentono più capiti all'interno di un gruppo di giovani che condividono lo stesso pensiero, ma che spesso è tossico" conclude Parmeggiani.

Proprio per dare una risposta al fenomeno in crescita, l’Ausl di Bologna ha “ripensato gli spazi”, come ha detto il direttore generale Paolo Bordon, in collaborazione con l’azienda ospedaliera del Policlinico Sant’Orsola. Per questo, il Centro regionale per i disturbi dell’alimentazione si è spostato all'IRCCS Scienze Neurologiche dell'Ospedale Bellaria, presentato stamattina in concomitanza con una sala giochi dedicata ai pazienti del Centro e realizzata con la collaborazione di Bimbo Tu.