Scuole, dopo otto anni si alzano le tariffe per le mense

Cambia il tariffario ISEE per le mense scolastiche del Comune di Bologna. E, di conseguenza, cambiano anche i prezzi: il nuovo assetto, presentato stamattina in conferenza stampa dall’assessore alla Scuola Daniele Ara, prevede alcuni cambiamenti dopo otto anni dalle ultime modifiche. Oltre agli aumenti, sono previsti alcuni benefit, come lo sconto alle famiglie con più figli a carico.

Il provvedimento

Il nuovo piano previsto dal Comune di Bologna entrerà in vigore dal gennaio del 2024. La variazione, come scritto nella nota che presenta la conferenza stampa, è considerata a confronto “con un aumento del costo del pasto, dovuto sia all’aumento della qualità delle materie prime e sia all’impatto del forte incremento dell’inflazione. Il costo che il Comune di Bologna riconosce al fornitore del servizio per ogni singolo pasto è passato da 4,25 euro nel 2015 (anno a cui risalgono le attuali tariffe) a 5,60 euro del settembre 2023, con un aumento, quindi, del 32%”. Oltre a questo, specifica il comunicato, ci sono i costi considerati “indiretti, che riguardano il personale dedicato allo sporzionamento e all’allestimento e alle sanificazioni degli ambienti dedicati al consumo del pasto, la quota parte delle utenze e le manutenzioni delle strutture, il personale dell’area che si occupa dei controlli e dell’appalto, il servizio di analisi microbiologica degli alimenti” e così via.

L’aumento delle tariffe non è previsto per chi ne è esente. L’aumento per la fascia più bassa dell’ISEE è di 0,30 euro al mese, fino ad un aumento di 17,7 euro per quella più alta (oltre i 35.000 euro). Per la maggior parte delle famiglie, l’aumento sarà di circa 3-5 euro al mese.

Come sottolinea ancora la nota, il nuovo impianto “incrementa il prezzo del pasto ma introduce nuovi elementi di equità”. Infatti, è prevista la rimodulazione delle fasce ISEE: fino a quest’anno la soglia più alta era fissata a 24.999,99 euro, quindi tutte le famiglie che avevano un ISEE uguale o superiore a 25mila euro pagavano lo stesso prezzo. Invece, dal prossimo gennaio, sono previste le nuove fasce ISEE dai 25.000 euro ai 29.999,99 euro, dai 30.000 ai 34.999,99 e una superiore ai 35.000 euro. Infine, viene esteso lo sconto “pluriutenza” (ovvero lo sconto per le famiglie che hanno più figli iscritti al servizio) sia alle fasce ISEE inferiori che a quelle che superano i 30mila euro.