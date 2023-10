Aumento del prezzo del grano: il pane più costoso è a Bologna

È un rapporto doloroso quello presentato da Coldiretti al Villaggio contadino di Roma in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione. I dati, basati su ricerche dell’Istat, fotografano una situazione a dir poco difficile dell’economia alimentare italiana, a partire dalle materie prime: un chilo di grano viene pagato in media ai produttori circa 24 centesimi, il 32% in meno rispetto allo scorso anno. La stessa quantità di pane, però, viene venduta ai consumatori con prezzi che variano dai 2 ai 5 euro, a seconda delle città, con un rincaro rispetto allo scorso anno che in alcuni casi arriva fino al 20% in più.

Pane: dove costa di più

I prezzi del prodotto finito, ovvero la pagnotta di pane, vedono un’incidenza del costo del grano in costante diminuzione, ampiamente sotto al 10% di media. Questo è testimoniato dal variare del prezzo del pane, a seconda delle città. Secondo le elaborazioni di Coldiretti su dati dell'Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo economico, a Milano una pagnotta di pane da un chilo costa in media 4,33 euro, a Roma costa circa 3,25 euro, a Palermo costa 4,14 euro, a Napoli 2,26 euro. La città più cara è Bologna, dove un chilo di pane costa, in media, ben 5,14 euro. “Peraltro, i prezzi al consumo – scrive l’agenzia Dire riportando il comunicato di Coldiretti – non sono mai calati negli ultimi anni nonostante la forte variabilità delle quotazioni del grano. La realtà è che, nonostante il calo dei raccolti del 10% a causa dei cambiamenti climatici abbia limitato la disponibilità di prodotto in Italia, il grano viene oggi sottopagato agli agricoltori, che spesso non riescono neppure a coprire i costi di produzione. Un crack senza precedenti, con i compensi dei coltivatori che sono tornati ai livelli di 30 anni fa”.

Foto LaPresse