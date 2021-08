Va a fare l'esame per la patente con l'auricolare: interviene la Polizia

Con un auricolare collegato a un piccolo cellulare nascosto nel portafoglio voleva superare l'esame per la patente di guida, ma è stato pizzicato. E' successo l'altro giorno in un'aula della Motorizzazione a Bologna, dove è intervenuta la Polizia.

Da quanto si apprende un uomo di 60 anni di origine straniera e senza precedenti, ha tentato di superare l'esame barando. La commissione si è subito resa conto che l'uomo aveva un auricolare, ma per non creare confusione ha allertato subito la Polizia che ha atteso che tutti i presenti consegnassero il test, prima di intervenire.

Il 60enne è stato denunciato per induzione in errore di pubblico ufficiale volto a falso in atto pubblico.