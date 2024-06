Incastrati dal gps degli auricolari bluetooth rubati: tre giovani denunciati

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Incastrati dagli auricolari bluetooth di cui si erano impossessati durante un furto in casa. È successo a un 18enne, un 25enne e un 30enne bolognesi che sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Bologna Navile per ricettazione in concorso.

Tutto è partito dalla denuncia presentata da una famiglia che, qualche sera fa, aveva subito un furto nel proprio appartamento in via Ferrarese. Tra gli oggetti trafugati c’erano anche un paio di auricolari bluetooth, uno di quei modelli che possono essere localizzati in caso di smarrimento o furto. Ed è quello che ha fatto il proprietario, un 41enne italiano, scoprendo che gli auricolari si trovavano in via Giacinta Pezzana, nel quartiere di San Donato.

Insieme alla moglie, l’uomo raggiunge l’abitazione. Lì nota che gli auricolari passano di mano - probabilmente ceduti ad altre persone in cambio di denaro - ed entrano in possesso di alcuni soggetti che si spostano a bordo di un’auto. Senza farsi notare il 41enne si è messo all’inseguimento della vettura e ha telefonato ai carabinieri. I militari hanno rintracciato i tre stranieri in viale Aldo Moro. Dopo l’identificazione, i giovani sono stati denunciati per ricettazione e le cuffie restituite al legittimo proprietario.