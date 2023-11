Attacchi hacker, Ausl mette in guardia i suoi dipendenti

Dopo l'ultimo episodio a Modena cresce il timore di attacchi hacker alle aziende sanitarie anche in Emilia-Romagna. Tanto che l'Ausl di Bologna ha diffuso una sorta di allerta, nel pomeriggio di oggi, a tutti i suoi dipendenti, mettendoli in guardia in particolare sull'uso delle mail.

"In questi giorni si è registrato un preoccupante aumento degli attacchi informatici alle aziende, e in particolare a quelle sanitarie- si legge nella comunicazione dell'Ausl di Bologna ai dipendenti- il servizio informatico e la direzione aziendale invitano tutti gli operatori a porre la massima attenzione nell'uso degli strumenti informatici.

In particolare, la posta elettronica rappresenta un minaccia molto pericolosa attraverso cui gli hacker portano a compimento i loro attacchi". I dipendenti dell'azienda sanitaria di Bologna sono quindi "invitati a porre particolare attenzione alla posta in ingresso, soprattutto quando i messaggi accludono allegati o riferimenti a siti esterni all'azienda".

Inoltre, è il monito dell'Ausl di Bologna, "è consigliabile non aprire messaggi che provengano da mittenti non conosciuti e, anche se conosciuti, verificare sempre la plausibilità di quanto ricevuto, soprattutto se non coerente con le attività in corso con il mittente".