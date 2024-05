Caso Ausl, Bordon dopo l’arresto dell’infermiere: “Tuteliamo l’immagine dell’azienda”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sembra essersi conclusa la sequela di malori che aveva colpito alcuni operatori del 118 dell’ospedale Maggiore di Bologna. Nell’estate del 2023, infatti, diversi lavoratori dell’unità operativa aveva accusato strani malesseri, presumibilmente riconducibili ad un avvelenamento.

Oggi, dopo mesi di indagini, è arrivata la notizia dell’arresto di un infermiere dell’Ausl, accusato di essere l’autore dei presunti intossicamenti. "La chiusura delle indagini e i provvedimenti che sono stati assunti vanno nella direzione della conferma di un quadro accusatorio – ha commentato Paolo Bordon, direttore generale dell’azienda sanitaria, parlando con la stampa a margine di un incontro pubblico al Maggiore. Ora seguiremo le vicende giudiziarie, i passi che ci saranno, e nell'ipotesi di rinvio a giudizio ci tuteleremo come immagine dell'azienda sanitaria". L'infermiere finito ai domiciliari oggi non è più "coinvolto nel gruppo della centrale 118", sottolinea Bordon, che poi aggiunge: “È difficile immaginare le motivazioni, non ne ho idea. Sarà il processo, se ci sarà, a riscontrarlo. Per noi era importante ricostruire un clima di fiducia all'interno della centrale, mettere a disposizione del personale che potesse supportare al meglio gli operatori della centrale, che fanno un lavoro straordinario, di strategica importanza per l'azienda sanitaria”.

“Infatti – scrive la Dire riportando le parole del dirigente - il 118 di Bologna serve mezza regione e abbiamo la consapevolezza che questo servizio non può fermarsi, ma deve riorganizzarsi, anche gestendo situazioni antipatiche al proprio interno, come è stata questa vicenda. Mi auguro che questa brutta storia sia alle spalle e che si possa con più serenità guardare al futuro”.