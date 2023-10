Autunno alle porte, Ausl invita alla vaccinazione

L'Ausl di Bologna invita i cittadini ad approfittare di questo periodo per fare allo stesso tempo la vaccinazione contro l'influenza e contro il Covid: "Non sappiamo che inverno avremo da questo punto di vista quindi è bene proteggersi ed è bene pensare agli altri", afferma il direttore generale, Paolo Bordon, oggi a margine di una conferenza stampa.

Al momento "la situazione è buona -spiega Bordon- rispetto agli anni passati che sono stati purtroppo tragici. In questo momento l'Azienda ha degli strumenti che mette a disposizione della comunità: inizia la campagna vaccinale, sia per la copertura dell'antinfluenzale sia il richiamo Covid". In quest'ultimo caso, "si raccomanda dai 60 anni in su di aderire a questa iniziativa", continua il direttore, ricordando che "si può tranquillamente andare dal proprio medico di medicina generale e fare anche nella stessa giornata e nello stesso momento i due richiami".

Cosa che "noi raccomandiamo- afferma Bordon- perché non sappiamo che inverno avremo davanti da questo punto di vista quindi è bene proteggersi ed è bene pensare agli altri, soprattutto ai più fragili. Molte persone dicono 'ma io non ho bisogno', sì è vero, però poi si va a trovare il nonno o si vanno a incontrare le persone fragili e si è veicolo, si trasportano questi tipi di virus". Quindi si tratta di "un momento di attenzione che dobbiamo dare a noi stessi" ma, ribadisce Bordon, si tratta "soprattutto di pensare agli altri, quindi il suggerimento è approfittare di questo periodo, rivolgersi al proprio medico di medicina generale o chiamare i nostri servizi di sanità pubblica per dedicare questi cinque minuti a proteggere sè stessi e gli altri".

(Red/ Dire)