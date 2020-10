Pestaggio all'autista del bus: rintracciati gli autori, sono entrambi minorenni

Sono stati individuati dopo qualche giorno di indagini i due ragazzi che lo scorso 8 ottobre hanno aggredito l'autista 47enne dell'autobus di linea numero 19 TPER, in zona Palmiro Togliatti.

A effettuare le indagini e a denunciare i due diciassettenni, un ragazzo e una ragazza, entrambi cittadini italiani e residenti a Bologna, sono stati i Carabinieri della stazione Bertalia. Secondo quanto risulta dalle testimonianze e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul mezzo pubblico, i due hanno reagito in maniera violenta, quando l'autista aveva chiesto loro di smettere di fumare all'interno del mezzo e di indossare la mascherina.

Entrambi seduti nella parte posteriore del bus i ragazzi si sono avvicinati al conducente per poi percuoterlo e infine allontanarsi scendendo dal mezzo. Il 47enne era stato soccorso dai sanitari del 118, i quali, a loro volta, avevano chiamato la centrale operativa 112. I Carabinieri erano stati allertati anche da una cittadina che aveva assistito alla scena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per i due minori è scattata una denuncia per lesioni personali in concorso, unitamente alla sanzione per non aver indossato la mascherina.