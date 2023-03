Autista di scuolabus in arresto per droga

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Di questo dovrà rispondere un cinquantenne italiano tratto arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena nel pomeriggio dello scorso 29 marzo.

Da quanto si apprende, i militari impegnati in un servizio di controllo del territorio sono stati attirati dai movimenti sospetti di un autista di scuolabus che dopo aver fermato il veicolo nel parcheggio di un centro commerciale sulla via Emilia, a Ozzano, è sceso in compagnia di un passeggero adulto e si è diretto velocemente verso un’auto in sosta nelle vicinanze. Il passeggero si è allontanato, mentre l’autista dello che in quel momento non stava trasportando i bambini perché già accompagnati a destinazione, avrebbe iniziato ad agitarsi alla vista dei Carabinieri. Da qui il sospetto, che ha portato i militari a perquisirlo. Così nell'auto in uso all'uomo sono stati rinvenuti sei involucri di cocaina del peso complessivo di tre grammi, nascosti nel porta oggetti e 950 euro in contanti che il cinquantenne aveva in tasca.

Sorpresi dal ritrovamento della sostanza stupefacente e considerata la professione dell’uomo, addetto al trasporto di studenti, i Carabinieri lo hanno invitato a seguirli in una struttura sanitaria per essere sottoposto alle analisi del sangue. A fronte del rifiuto, l'uomo ha rimediato una denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Ma non è finita qui. Per andare a fondo alla questione, i militari hanno proseguito la perquisizione a casa dell’uomo dove hanno rinvenuto un involucro di cocaina del peso di 34,5 grammi, un “panetto” di hashish e dieci involucri della stessa sostanza, del peso complessivo di 89 grammi, un bilancino elettronico di precisione e del materiale adatto al confezionamento della droga, come il cellophane di colore giallo, identico a quello utilizzato per gli involucri di cocaina trovati in macchina e altre 500 euro occultate tra i vestiti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo.