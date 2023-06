Via le auto e le barriere dal portico che porta a San Luca: ecco il "sogno per Bologna" | VIDEO

Del portico di San Luca si è parlato molto in questi giorni, con la spettacolare illuminazione che, in occasione della chiusura della prima edizione del Bologna Portici Festival – Heritage Meets Creativity, Cesare Cremonini ha voluto regalare alla città usando le luci dei suoi concerti,

Oggi, Anmic Bologna, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, ha lanciato quello che i promotori chiamano "un sogno", ossia un progetto di riqualificazione urbana, elaborato dal consulente, Architetto Roberto Rizzo, che interessa una delle zone della città più amate, il portico che porta alla basilica di San Luca, appunto.

Dall’Arco Bonaccorsi al Meloncello, con l’introduzione di alcuni interventi rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche, si otterrebbero anche degli effetti visivi che permette di godere del capolavoro "unico dell’architettura e dell’urbanistica".

Gli interventi lungo il Portico

Riorganizzazione e/o riprogettazione degli attraversamenti pedonali, attraversamenti semaforici dotati di segnalazione per non vedenti e inserimento degli opportuni percorsi tattili-plantari e ancora la ri-progettazione delle fermate degli autobus e una ricollocazione più uniforme dei parcheggi riservati ai disabili.

Anmic e l'architetto Rizzo ritengono però opportuno invertire anche i sensi di marcia automobilistici e quindi anche le corsie preferenziali degli autobus con conseguentemente spostamento del parcheggio auto e dei cassonetti dell’immondizia dalla loro infelice posizione a ridosso del Portico di San Luca, trasferendole nella parte opposta di via Saragozza, area di minor pregio architettonico.

Librriamo il portico di San Luca: com'è ora e come diventerebbe

Sarebbe anche un regalo alla città: "Si parte proprio da questa realtà - ha detto Rizzo a Bologna Today - visto che i portici sono patrimonio Unesco, è quindi giusto che vengano trattati come meritano. Si tratta quindi di liberarlo dalle auto parcheggiate e dai cassonetti e renderlo accessibile anche ai disabili. E non dimentichiamo che il portico di San Luca inizia da porta Saragozza".

"A noi basta che ci rubino l'idea - ha detto il presidente Anmic Bologna - si colga l'occasione per fare un regalo alla città. Noi abbiamo sognato nel 2019, quando Rizzo ha studiato questa parte di Bologna, dall'arco Bonaccorsi fino al Meloncello, ci ha lavorato oltre un anno ed è venuta fuori un'idea. Se le auto vengono parcheggiate dal lato opposto, il portico sarebbe valorizzato. Non siamo noi a decidere le scelte del Comune, abbiamo inviato questo piano nel 2019, nel abbiamo parlato anche alla consulta comunale per il superamento dell'handicap". Dall'amministrazione, riferisce Pepa "ci hanno chiesto di attendere, quindi dopo 4 anni ci siamo organizzati da soli".

"Il portico di San Luca è l'elemento più identificativo dei bolognesi, forse anche per come è nato - conclude Rizzo - venne fatta una colletta, da nobili e servitori, si vede tutto lo spirito cooperativistico dell'emiliano, travalica anche l'aspetto più prettamente devozionale".

Il portico più lungo del mondo, tra storia e leggende

E' composto da 666 arcate, il numero del Diavolo e si snoda dome un serpente.

Le fonti rivelano che nel 1619 inizia la costruzione del portico degli Alemanni e nel 1626 che i periti dichiarano impraticabile il sentiero, già ciottolato nel 1589, che va a San Luca.

Nel 1639 si comincia a costruire le cappelle lungo la salita e si concluderà l’anno prossimo e l'anno dopo inizia la costruzione di cappellette rappresentanti i misteri del rosario, dal Meloncello alla Madonna di San Luca. Quindi si inizia a progettare il portico vero e proprio nel 1655, probabilmente su idea del cardinale legato Giovanni Girolamo Lomellini e dei confratelli della Morte. Nel 1672, la prima presentazione da parte del sacerdote di Pieve di Cento Don Lodovico Zeneroli del progetto di un porticato che congiunge la sommità del Colle della Guardia con la città, quindi pochi anni dopo viene costituito un comitato promotore per raccogliere fondi per il portico.

Arriva l’approvazione, con alcune condizioni: che il portico non gravi sui costi di pubblico o privati, che la strada resti libera per le carrozze, che non sia impedito lo scolo delle acque e che infine la sovrintendenza sia affidata agli assunti della strada di San Luca.

Nel 1674 viene posata la prima pietra fra i numeri 130 e 131 e inizia la costruzione del portico. La cerimonia era stata programmata per il 26 ma un furioso temporale causò il ritardo.

Tra cambi di cardinali, costruzioni, abbattimenti e rifacimenti, si arriva anche a istituire una lotteria popolare per la raccolta di fondi per la fabbriceria del portico.

Nel 1717, per la prima volta la Madonna scende sotto ai portici. L'anno dopo viene finalmente approvato dal senato il progetto per il Meloncello e si inizia a coprire con portico la scalinata finale. Nel 1739 sarebbe terminata la costruzione dei portici. Il santuario invece può dirsi completato, con la facciata ed il collegamento al portico nel 1774.