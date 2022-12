Auto bruciata a Molinella: dentro un cadavere carbonizzato

Macabro ritrovamento a Molinella nel tardo pomeriggio di ieri. Nella frazione di Marmorta, è stata scoperta un’auto bruciata e dentro un cadavere carbonizzato.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione. Si indaga in più direzioni, ma non si esclude il suicidio. I militari sono a lavoro anche per identificare la persona deceduta.

Notizia in aggiornamento