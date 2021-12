Auto cade dal ponte dopo incidente: morta una delle due donne a bordo

E' morta, dopo due giorni di agonia, la 79enne precipitata insieme con la figlia quarantenne con l'auto sul ponte Savena, nella notte tra venerdi e sabato. Troppo gravi le ferite che la donna ha riportato dopo l'impatto della berlina di grossa cilindrata con il letto del fiume, in un punto non solcato dalle acque. Ancora in gravi condizioni l'altra occupante del mezzo caduto, ricoverata in ospedale.

La dinamica rilevata dalla Polizia locale ha inquadrato la caduta nel fiume come connessa alla conseguenza di un incidente, un urto contro un bus in transito in direzione opposta. L'impatto ha scaraventato la grossa berlina oltre il parapetto, per poi consegnala a un volo di circa 20 metri. Subito sono scattati i soccorsi, ma per liberare le due donne dal greto del fiume si è dovuto lavorare molto. Per il recupero del mezzo invece, si è reso necessario il distacco della corrente dai cavi che corrono lungo il ponte.