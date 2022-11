Molestie ai passanti e auto danneggiate con bottiglia e sassi, due nei guai

Minacciosi e molesti sono finiti nei guai in due nella serata di ieri. Il primo episodio alle 18 circa, è stato segnalato in Piazza dei Martiri dove un uomo con una bottiglia in mano, minacciava i passanti e ha colpito un anziano all'interno di un negozio. Non pago, ha iniziato a danneggiare la auto in sosta. Quando la volante è arrivata, sdi è scagliato contro gli agenti, ma infine è stato bloccato.

Si tratta di un 34enne nato in Brasile, cittadino italiano, cpn precedenti alle spalle. E' stato denunciato per minacce, percosse e danneggiamento, oltre che per resistenza e rifiuto di fornire le generalità.

Alle 23, i residenti hanno chiamato il 113 da via Barbieri, nel quartiere Navile: lì un uomo aveva raccolto alcune pietre da terra per poi colpire due auto, danneggiando quindi fiancata e specchietto. Si tratta di un cittadino italiano di 40 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio. E' stato denunciato per danneggiamento aggravato.

Qualche giorno fa, i danni ad alcune auto in sosta nell'imolese secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Stazione di Dozza, sono stati a opera di quattro giovani, tutti italiani incensurati, tra i 17 e i 20 anni.