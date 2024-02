Tra vicoli e piazzette più nascoste, nottata di finestrini in frantumi e furti | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Finestrini in frantumi e danni alle auto in piena zona universitaria. La scoperta sabato mattina dei proprietari e residenti in zona San Vitale - Strada Maggiore che hanno avvisato i carabinieri.

Tra i vicoli Broglio e Fantuzzi e la piazzetta San Michele sono almeno 5 i veicoli danneggiati e depredati.

Le criticità delle piccole strade e la piazzetta, più nascoste rispetto alle vie della "movida" - Zamboni, Aldrovandi e San Vitale - erano già emerse perchè spesso erano ritrovo per il consumo di stupefacenti. Sono state presentate le denunce ai Carabinieri.

Alcuni giorni fa, un uomo di 35 anni è stato riconosciuto da un agente che lo aveva visto commettere furto all'interno di un'auto parcheggiata in zona stazione, sulle riprese di una videocamera. E' stato quindi denunciato ed espulso da Bologna.