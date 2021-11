Auto in fiamme a Pianoro, denunciato 25enne: credeva fosse del rivale in amore (era invece del fratello)

La sua fidanzata lo aveva lasciato e aveva poi iniziato una nuova relazione, lui ha pensato bene di appiccare il fuoco all'auto del nuovo compagno incendiando in realtà quella di suo fratello (fratello del rivale ndr). I Carabinieri sono arrivati a lui, un 25enne di Pianoro, grazie alle impronte rilevate sulla bottiglietta che conteneva il liquido infiammabile utilizzato per dare fuoco al mezzo e alle riprese di alcune telecamere. Il giovane è stato così denunciato per danneggiamento seguito da incendio. L'episodio risale al 26 marzo scorso.