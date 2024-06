Fiamme in strada, auto parcheggiata va a fuoco

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Fumo e fiamme in via Marco Polo. Erano le 19 di ieri, 12 giugno, quando all'altezza del civico 14 è intervenuta una squadra dalla centrale dei Vigili del fuoco.

Un'auto parcheggiata in strada si è incendiata per motivi ancora da accertare. Fortunatamente non si sono registrate persone ferite, ma solo qualche disagio al traffico.

Per gestire la viabilità è arrivata la Polizia locale.

