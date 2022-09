Paura sui viali. Auto va a fuoco, alla guida una donna incinta

Paura stamattina sui viali quando, intorno alle 10, in zona San Vitale, una macchina Gpl ha preso improvvisamente fuoco in mezzo al traffico.

Alla guida della macchina, una 40enne incinta che per fortuna è subito uscita dall'abitacolo. La donna, illesa, è stata comunque portata in ospedale, al Sant'Orsola, per accertamenti.

Il primo ad intervenire, utilizzando un estintore, è stato un passante, poi sono arrivati Polizia locale e vigili del fuoco. Gli agenti hanno chiuso la strada al traffico a causa del rischio di un’esplosione.

L’auto è andata completamente distrutta, l'ipotesi è quella di un'autocombustione.