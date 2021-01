In auto con la cocaina: arrestato (di nuovo) volto noto dello spaccio

Era già destinatari di una misura cautelare, ma è stato nuovamente arrestato per spaccio. E' successo ieri pomeriggio 25 gennaio: la squadra mobile di Bologna ha arrestato un 34enne, A.M. cittadino marocchino, dopo averlo trovato in possesso di 50 grammi di cocaina, probabilmente destinata allo spaccio al dettaglio sulla piazza bolognese.

L’uomo, già arrestato la settimana scorsa sempre per stupefacenti, e nei cui confronti il Giudice aveva applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella città di Bologna, è stato riconosciuto a bordo di un veicolo in via Massarenti. Subito è scattato il controllo.

Alla vista della pattuglia il 34enne, che annovera molteplici precedenti penali e di polizia, alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi, di una busta: all'interno erano contenuti poco più di 50 grammi di cocaina. Alla fine del controllo e accertata l'identità i poliziotti hanno condotto l'uomo in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.