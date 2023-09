Guida l'auto rubata senza patente: inseguito fino a Imola, poi lo schianto

Un cittadino marocchino di 27 anni è stato denunciato per ricettazione e guida senza patente all'alba di ieri, domenica 3 settembre.

I Carabinieri sono stati allertati dalla ex del giovane, una italiana 20enne, che lo ha visto all'interno di una Fiat Panda, all'uscita dal suo luogo di lavoro, a Castel San Pietro, ha temuto di essere pedinata, ma il fatto non è stato accertato. Quando i militari sono arrivati sul posto si sono messi alla ricerca dell'auto e, una volta raggiunta, hanno intimato l'alt.

Il conducente non si è fermato, così è scattato l'inseguimento per circa 4 chilometri, fino a Imola, dove la Panda si è schiantata contro un palo.

I militari hanno così accertato che l'auto era stata rubata circa 6 mesi fa e che il 27enne, irregolare sul terriotio italiano, non aveva mai preso la patente, così son scattate le denunce anche per un provvedimento di espulsione a suo carico, Nel corso della loro relazione con la 20enne, non sono stati riscontrate situazione di atteggiamenti violenti o maltrattamenti.

Un altro inseguimento all'alba di sabato a Bentivoglio, dove i Carabinieri in servizio di controllo stradale hanno alzato la paletta, ma l'automobilista ha continuato la sua corsa, tentando di entrare in autostrada e danneggiando la sbarra di ingresso del casello. Alla guida un italiano di 28 anni che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Si ipotizza che il giovane non si sia fermato perché sotto l'effetto di stupefacenti. Nell'abitacolo infatti sono state trovate tracce di cocaina.