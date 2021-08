Pieve di Cento: la Polizia Locale ritrova in poche ore un'auto rubata

"Abbiamo appena rinvenuto e restituito al proprietario una Fiat 500 rubata questa mattina a Pieve di Cento". E' così che la Polizia Locale Reno Galliera annuncia il ritrovamento della vettura rubata questa mattina,grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza.

" Ancora una volta - si legge sulla pagina social ufficiale della Polizia Locale - sono risultate determinanti le telecamere collocate sul territorio che hanno permesso, tramite una attenta analisi degli spostamenti del veicolo in transito, di circoscrivere l'area in cui lo stesso potesse trovarsi. La vettura è stata trovata da una nostra pattuglia in un parcheggio in una zona centrale di Castel Maggiore".