Porretta Terme: auto sospetta in sosta, la Polizia Locale scopre che era stata rubata

Un'auto in sosta in una zona non consona ha attirato l'attenzione di una pattuglia della Polizia Locale di Alto Rene Terme , che dopo alcune indagini ha scoperto che il veicolo era stato rubato. L'altra mattina gli agenti, impegnati in un normale controllo del territorio, alle prime ore del mattino hanno notato una Fiat Panda parcheggiata a Porretta Terme: ispezionata, hanno proceduto a capire chi fosse l'intestatario tramite banca dati. E' così emerso che l'auto era stata rubata pochi giorni prima a Sasso Marconi: dopo le verifiche di rito, la vettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

Nelle ultime settimane, gli agenti del Comando della Polizia Locale hanno inoltre individuato, a seguito di attività di Polizia Giudiziaria, i responsabili di due sinistri con danni a cose, che invece di fermarsi si erano dati alla fuga.