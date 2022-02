Auto sospetta in via Terzi: i residenti chiamano la polizia

Un 25enne cittadino moldavo e una 37enne cittadina italiana sono stati denunciati dalla polizia in un parcheggio condominiale di via Terzi. E' successo ieri pomeriggio, quando diversi residenti hanno allertato gli agenti, riferendo di una auto che stazionava per diverso tempo con il motore accesso e due persone a bordo.

Dentro al veicolo i poliziotti hanno rinvenuto vari attrezzi di cui gli occupanti non hanno saputo giustificare il possesso, ma l'elemento più rilevante è arrivato dopo che la targa del mezzo ha ricondotto a un veicolo risultato rubato lo scorso dicembre, sempre a Bologna.