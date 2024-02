Come cambia la night life: dal nuovo bus notturno al pedibus per un ritorno sicuro a casa

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Come ogni primo weekend del mese, anche il 2 e il 3 marzo gli autobus delle linee N saranno gratuiti per promuoverne l’utilizzo. Da questo mese c’è però una novità: infatti, fa il suo esordio ‘Nottambula’, un servizio di pedibus che vuole rendere più sicuro il rientro a casa dopo una serata in giro per la città.

“Il punto di ritrovo è all'una in piazza Aldrovandi – scrive il Comune in una nota – alla fermata della navetta C, dove gli e le street host de La Carovana formeranno il gruppo che attraversando la zona Universitaria raggiungerà le fermate delle linee N in via Irnerio”. Il servizio sarà attivo ogni sabato del mese di marzo e seguirà gli stessi orari e lo stesso orario.

Il nuovo N8

Ma non finisce qui: la vita notturna è una delle deleghe della vicesindaca Emily Clancy, che ha annunciato la composizione di una commissione consultiva sui temi della notte a Bologna. La commissione si riunirà per la prima volta il prossimo 25 marzo ed è composta da ventisei elementi. Infine, a marzo debutterà la linea dei bus N8 che con partenza da piazza Aldrovandi effettua il seguente percorso: Torleone, Porta Maggiore, Albertoni, Alemanni, Ospedale Malpighi, Ospedale Sant'orsola, Zanolini, Sant'Egidio, Porta San Donato, Porta San Vitale, per tornare in piazza Aldrovandi.

La frequenza, come per tutte le linee N, è di una corsa ogni 30 minuti nella fascia oraria tra la mezzanotte e le sei del mattino, nelle notti tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica, e nelle notti precedenti i giorni festivi.