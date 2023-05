Maltempo a Bologna, bus deviati e linee sospese

L’ultimo aggiornamento dei provvedimenti attivi relativi all'emergenza maltempo, vede ancora diversi disagi per la percorrenza in bus del territorio di Bologna e provincia. Tper raccomanda di effettuare solo spostamenti urgenti e a seguire gli aggiornamenti su siti web e canali social del Comune, della Città Metropolitana di Bologna e delle Amministrazioni comunali dei territori interessati dall'emergenza.

A Bologna

Linea 52: via dei Colli franata, linea limitata al capolinea Roncrio, in comune con la linea 29.

Linea 58: via Monte Albano chiusa per frana, la linea effettua il giro da via di San Luca in entrambi i sensi di marcia

Linea 59: chiusa via di Barbiano.

Territorio metropolitano

Linea 103: temporaneamente sospesa

Linea 110: linea limitata ai campi da cross.

Linea 142: temporaneamente sospesa la tratta Piancaldoli – Fontanelice; regolare da Fontanelice a Imola Terminal

Linee 143, 145: soppresse per impraticabilità dei percorsi.

Linea 151: limitata alla tratta Imola – Massa Lombarda Stazione

Linea 152: temporaneamente sospeso il tratto Lugo – Massa Lombarda Stazione; regolare la tratta Massa Lombarda Stazione – Imola.

Linea 153: collega Imola a Sesto Imolese su percorsi alternativi a quello di linea. Il tratto Sesto Imolese – Conselice è soppresso.

Linea 154: temporaneamente sospeso il tratto Campotto – San Patrizio; regolare la tratta San Patrizio – Imola.

Linee 99 e 206: sospesa la tratta Massa Lombarda Stazione – Lugo; regolare il percorso da Massa Lombarda Stazione a Bologna.

Linee 237, 247, 273, 357 e 358: deviate per SP5 San Donato (via Carreggiata, dove raggiunge Alberino) per chiusura di via Ferrari sul canale della Botte.

Linee 242, 243 e 273: a causa del crollo del ponte in località La Motta, le linee effettuano le deviazioni di percorso

Linea 247: regolare la tratta Portonovo – Castel San Pietro / Imola

Linea 256: linea temporanamente sospesa

Linea 296: temporaneamente sospesa

Linea 656: chiusura di Zocca SP623 Vignolese - servizio limitato alla fermata Zocca Bivio Montombraro

Linea 684: deviata per Monteveglio - Zappolino per chiusura stradale a Mongiorgio.

Linee 726 e 747: causa frana chiusura di via Villa D'Aiano

Linea 727: deviata per Cereglio per chiusura SP68.

Linee 826, 827 e 856: chiusura per frana SP 325 Val di Setta località Allocco, servizio con passeggeri a sedere deviato via Autostrada nella tratta Rioveggio - Casalecchio.

Linea 827: limitata alla tratta Monzuno – Rioveggio

Linee 900 e 906: linee soppresse per chiusura stradale, causa frane.

Linee 916 e 918: istituito un servizio navetta, attivo nei giorni feriali dal lunedì al sabato, limitato alla tratta Bologna - Ca' di Bazzone. La domenica e nei giorni festivi, sempre limitatamente al tratto Autostazione- Ca' di Bazzone, sono garantiti i collegamenti delle linee 916 e 918 ai consueti orari in vigore.

Treni

Ancora difficile fare previsioni di riapertura per le linee Faenza – Ravenna e Ferrara – Ravenna, a causa dell’incompleto deflusso dell’acqua che non consente la verifica totale dell’infrastruttura.

Danni ingenti sono invece confermati fra Lugo e Russi e fra Lugo e Castelbolognese, linee già pesantemente danneggiate dalla prima alluvione. Impossibile, al momento, garantire collegamenti alternativi su strada. Qui tutti gli aggiornamenti

Situazione meteo

L'ennesimo bollettino di allerta meteo da parte della Protezione Civile conferma lo stato di allerta rossa anche per oggi, lunedì 22 maggio. L’allerta è estesa alle province di Bologna, Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini per quanto riguarda il pericolo di piene dei corsi di acqua e di frane.

Ordinanza del comune di Bologna: divieto di sosta in alcune aree

A causa delle forti criticità idrauliche ed idrogeologiche sia per la collina che per la pianura, il Sindaco ha firmato nei giorni scorsi un’ordinanza, valida fino a termine emergenza, che vieta alle persone non autorizzate lo stazionamento lungo le aree pubbliche che costeggiano tutti i corsi d'acqua cittadini (fiumi, torrenti, canali) e nei pressi dei ponti che li attraversano.

Maltempo, le ultime notizie

Le storie di acqua e fango

Così Manuela e Ulisse trovano rifugio fra i libri: "Era assordante il Savena in piena, non potevamo stare da soli"

Maltempo nel bolognese, i video