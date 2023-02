L'Autodromo di Imola compie 70 anni, gli eventi in programma

L'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola compie 70 anni (fu infatti inaugurato il 25 aprile 1953), e per festeggiare si 'regala' non solo la conferma del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna di Formula Uno, ma anche il ritorno, a distanza di quattro anni, del Mondiale Superbike.

Questa la principale novità del calendario della stagione 2023 della struttura, presentato questa mattina nel Media Centre-Sala Polivalente dell'Autodromo dal sindaco Marco Panieri, dal presidente di Formula Imola Gian Carlo Minardi, dal presidente del ConAmi Fabio Bacchilega e dal direttore dell'Autodromo Pietro Benvenuti.

Ai due eventi principali, si legge in una nota, "si affiancano l'European Le Mans Series ed eventi consolidati come l'Aci Racing Weekend e il Civ moto".

Altra novità da non perdere sarà il passaggio della Mille Miglia, ma ci sarà spazio anche per "manifestazioni non motoristiche, come il Triathlon, il Giro dei Tre Monti, la Mostra Scambio organizzata dal Crame e l'evento sulla mobilità sostenibile Go Smart Go Green".

Per i 70 anni dell'impianto è stato inoltre "realizzato un nuovo logo", progetto che "si inserisce nell'ottica di collaborazione continua dell'Autodromo con l'Università di Bologna ed altri Istituti, master e corsi di formazione come quelli della Bologna Business School".

Ovviamente le iniziative per festeggiare il 70esimo compleanno non finiscono qui: al logo si aggiungono infatti il libro 'Imola, il romanzo dell'Autodromo', scritto da Pino Allievi, firma della Gazzetta dello Sport, e l'app 'Imola 70', che offre "tutte le informazioni utili sugli eventi del calendario 2023 e sui punti di interesse della struttura", oltre alla possibilità di acquistare in prevendita i biglietti per il Gran Premio di Formula Uno.

L'app è scaricabile da Play e Apple Store o collegandosi al sito www.autodromoimola.it. Sempre per festeggiare i 70 anni dell'Autodromo "sono inoltre in via di definizione diverse iniziative che verranno rese note nel corso della stagione".

La prima, anticipa Formula Imola, "si svolgerà l'8 marzo, la festa della donna", quando l'Autodromo "ospiterà, in collaborazione con la Motor Valley, ospiterà l'evento tutto al femminile 'Wow-Women Motor'.

Nel corso della giornata, dedicata "al ruolo delle donne nell'industria e negli sport motoristici", si svolgeranno "prove di sicurezza stradale e guida sicura, gara di regolarità, convegni e dibattiti con la presenza di aziende dell'Automotive". Infine, 'Ferrari Trento', per il terzo anno "brindisi ufficiale del Campionato di Formula Uno", ha presentato "la nuova F1 Edition dedicata a Imola".

Dopo Miami, Mexico City, Monza, Silverstone e Suzuka, 'Ferrari Trento' ha scelto per la stagione 2023 "altri tre circuiti iconici per le sue F1 Edition, in primis appunto quello di Imola", dedicandogli "una bottiglia di cuvee Blanc de Blancs, espressione dello Chardonnay di montagna che Ferrari Trento ha reso famoso nel mondo".