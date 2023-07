Pienone all'Autodromo: cambia il traffico per "Fim World Superbike"

Dal 14 al 16 luglio 2023, pienone all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per la manifestazione sportiva “FIM WORLD SUPERBIKE CHAMPIONSHIP”.

Per regolare l'accesso di pubblico, il Comune di Imola ha disposto alcune modifiche alla viabilità:

1. Dalle ore 06:00 di giovedì 13/07/2023 alle ore 19:00 di domenica 16/07/2023, divieto di sosta con

rimozione all’interno delle seguenti aree:

- area via Pirandello Ex Frantoino;

- area via Pirandello Ex Frantoio;

- P. le Leonardo Da Vinci, quadrante Nord-Ovest;

2. Dalle ore 07:00 di venerdì 14/07/2023 alle ore 24:00 di domenica 16/07/2023, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione, nelle seguenti vie:

- Viale Dante - tratto da Via F.lli Rosselli all’intersezione con Via Pirandello / Via Graziadei;

- Via F.lli Rosselli;

- Via R. Galli;

- Via Atleti Azzurri d’Italia;

- Via L. Musso;

- Via J.F. Kennedy;

- Viale dei Colli, nel tratto compreso fra l’intersezione con Via L. Musso e Via A. Ascari;

3. Dalle ore 07:00 di venerdì 14/07/2023 alle ore 24:00 di domenica 16/07/2023, istituzione del doppio senso di marcia sull’intero tratto Viale Dante, con conseguente soppressione della corsia preferenziale e divieto di sosta sul lato ovest;

4. Dalle ore 08:30 di venerdì 14/07/2023 alle ore 24:00 di domenica 16/07/2023, divieto di transito veicolare, e divieto di sosta con rimozione, nelle seguenti vie:

- Viale Dante, tratto da P.le Leonardo da Vinci all’intersezione Pirandello/Graziadei (conseguentemente, vengono chiuse le immissioni delle Vie Tasso e Goldoni su predetto Viale Dante, pertanto è consentito il doppio senso di marcia per i residenti, al fine di raggiungere le proprie abitazioni);

- Via Pirandello, nel tratto compreso fra Via Boccaccio e Viale Dante;

- Via Graziadei, nel tratto compreso fra Viale Dante e Via Manzoni;

- Via Tabanelli, nel tratto compreso fra Via Goldoni e Via Graziadei.

5. Dalle ore 06:00 di venerdì 14/07/2023 alle ore 19:00 di domenica 16/07/2023, divieto di sosta con

rimozione all’interno delle seguenti aree:

- parcheggio via Musso;

- parcheggio palazzetto A. Ruggi via Tabanelli;

- parcheggio P.le Sambri;

- area “Spettacoli Viaggianti” via Pirandello;

- banchina stradale via Tiro a Segno da via delle Lastre al ponte “Tosa” sul Santerno;

- via Oriani;

- via Guicciardini;

- parcheggio via Graziadei;

- parcheggio via Ascari, presso maneggio C.I.S.I.;

6. Dalle ore 06:00 di venerdì 14/07/2023 alle ore 19:00 di domenica 16/07/2023, divieto di sosta con

rimozione, eccetto veicoli muniti di contrassegno per persone con disabilità, nelle seguenti vie:

- P.le Leonardo Da Vinci, quadranti Nord-Est, Sud-Est e Sud-Ovest;

- area parcheggio via Dei Colli all’incrocio con via Ascari;

- parcheggio via Santerno fianco area Verde Chico Mendes;

7. Dalle ore 06:00 di venerdì 14/07/2023 alle ore 19:00 di domenica 16/07/2023, divieto di sosta con

rimozione, eccetto motoveicoli, nelle seguenti vie:

- Via Romeo Galli;

- via J.F. Kennedy – fascia banchina stradale dal monumento Gilles Villeneuve al cancello di

ingresso al Parco Acque Minerali;

8. Il giorno 15/07/2023, dalle ore 07:00 alle ore 16:00, divieto di sosta con rimozione, nelle seguenti vie:

- Viale F. D’Agostino, 2.

Si intendono esclusi i residenti, limitatamente ai percorsi più brevi di ingresso e uscita dalle zone interdette, i possessori di titolo autorizzativo per l’accesso all’Autodromo, e le persone ed i veicoli specificamente autorizzati.

La Polizia Locale, le Forze dell’Ordine ed i veicoli d’emergenza e di soccorso, qualora sia necessario per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, potranno derogare dai precetti sopra elencati.