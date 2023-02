Autonomia differenziata, Bonaccini tra sì e no: "E' contrario? Ritiri la preintesa con il governo"

"Convertitosi sulla via del Pd" alla contrarietà all'autonomia proposta dal Governo Meloni, ora il presidente dell'Emilia-Romagna dovrebbe "ritirare l'intesa con il Governo" di qualche tempo fa. Insomma, vada oltre le dichiarazioni di opposizione alla riforma a cui il Cdm ha dato ieri una accelerata.

A chiedere questo 'passo' è il comitato "Emilia-Romagna no autonomia differenziata" dopo aver preso "atto con estrema sorpresa dell'inversione di rotta del presidente Bonaccini, ora fiero avversario dell'autonomia differenziata come delineata nel ddl Calderoli", ultimo di una serie.

"Il nuovo atteggiamento del presidente appare del tutto strumentale al percorso politico da ultimo intrapreso con la manifesta volontà di ergersi a segretario del Pd. Abbia il coraggio Bonaccini, di ammettere l'errore di aver dato credito e forza al progetto secessionista della Lega, essendo risibile l'affermazione che quanto da lui concordato con il Governo Gentiloni -che fa testo ed è assunto a paradigma anche nel ddl Calderoli- sia differente da quanto concordato da Lombardia e Veneto a prescindere dal minor numero di materie richieste (nella quantità ma non nella qualità degli effetti)".

Autonomia differenziata: il comitato del no punge Bonaccini

Altri tentativi risalgono a 2019 e 2022 che, come quello deciso ieri, "non si differenziano, caratterizzati come sono dall'inefficacia rispetto alla tutela e garanzia dell'uguaglianza dei diritti dei cittadini su tutto il territorio nazionale nonché rispetto all'unità ed alla coesione del Paese. Le differenze consistono in sfumature non incisive utili solo a confondere ancor più chi non abbia padronanza delle specifiche questioni e delle ricadute sull'assetto istituzionale dello Stato", dice il comitato.

Contro l'autonomia "la reazione di Bonaccini arriva solo oggi dopo, fra l'altro, aver impedito che in commissione il 13 luglio 2022 si discutesse la petizione di 3.500 cittadini dell'Emilia-Romagna (promossa dal comitato) per il ritiro delle pre-intese raggiunte con il governo Gentiloni (a Camere sciolte) nel 2018, sottoscritte dalle regioni leghiste Lombardia e Veneto nonché, appunto, dall'Emilia-Romagna".

Per quella petizione, ricorda il comitato oggi in una nota, "il 13 luglio 2022 il sottosegretario alla presidenza della Giunta, in commissione -presenti e votanti solo consiglieri Pd, Lista Bonaccini e Lega, quest'ultimi astenuti- chiese che non venisse esaminata perchè ormai superata dalle dichiarazioni del presidente Bonaccini sulla necessità, per arrivare in tempi rapidi al una legge quadro sul percorso per arrivare alle intese, di espungere la scuola, dalle materie richieste nell'intesa già sottoscritta". All'indomani della scelta del Cdm, ora il comitato chiede a Bonaccini di ritirare le pre-intese con il Governo.