Autonomia differenziata, raccolte 6mila firme per il no

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Quasi 6.000 firme per chiedere all'Emilia-Romagna di abbandonare la strada dell'autonomia differenziata. Le ha raccolte e consegnate oggi in viale Aldo Moro a Bologna il Comitato contro ogni autonomia differenziata che per l'occasione ha promosso anche un sit-in, ricordando il rischio di creare un'Italia spaccata in due e accentuare ancora di più il divario tra nord e sud con l'approvazione del ddl Calderoli.

In particolare, gli attivisti chiedono di "interrompere qualunque processo di acquisizione di richiesta di ulteriore particolare autonomia differenziata, cosicché dall'eventuale ritiro delle attuali intese non possa seguirne un altro con altra maschera", spiega la portavoce Maria Longo. Il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini dovrebbe "ritirare le intese e non adempiere a quello che il ddl Calderoli già ci dice e cioè di inviare le intese già negoziate dalla Conferenza delle Regioni".

All'Assemblea legislativa si chiede invece di "dichiarare interrotto" il percorso o comunque di "non procedere ad altro iter alternativo per l'acquisizione di ulteriori forme di autonomia". Questo perchè si "toglie potestà legislativa allo Stato e lo conferisce in via esclusiva alle Regioni su 23 materie, una più importante dell'altra. Dalla sanità all'istruzione, alla cultura, al territorio, all'ambiente, al lavoro. Non ci saranno più contratti nazionali. E così a cascata, su 23 materie elencate nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione", evidenzia Longo.

Il rischio infatti è che con l'autonomia "possa scaturire, ma scaturirà, lo dico con certezza, una spaccatura dell'Italia. l'Italia unita verrà messa a dura prova. Mi rifaccio ad una battuta di Bersani che ho colto una volta in tv: 'bisognerà che richiamiamo Garibaldi...'". I l comitato comunque non si ferma qui, promettono i manifestanti che oggi consegnano le firme in Regione. "Ttemiamo che questo progetto scellerato possa avere corso, ma noi non ci fermeremo con la nostra battaglia".

Intanto, 6.200 firme raccolte, di cui 5.900 complessive certificate e consegnate oggi, sono "un grande successo. Non ci aspettavamo di uscire con così tante firme in così poco tempo in tutte le province dell'Emilia Romagna -sottolinea Riccardo Gandini, altro attivista- tanti volontari che hanno dedicato il loro tempo per raccogliere queste firme mossi da un semplice principio: la tutela dei beni comuni". Non solo si genereranno squilibri tra Nord e Sud, ma ci aspetterà anche "una nuova ondata di privatizzazioni dei servizi pubblici, con la complicità sia dei governi locali di centrosinistra e del centrodestra, sia del governo nazionale".

L'appello è dunque al presidente Bonaccini: "Ha una grande occasione per dimostrare la serietà e la coerenza delle sue affermazioni -aggiunge Giovanni Cocchi- per tre governi di seguito è andato a braccetto con la Lega. Adesso che c'è un nuovo governo si dichiara contrario al ddl Calderoli. Se fosse davvero coerente con questa sua posizione, dovrebbe ritirare le intese che ha già siglato nel 2019. Sennò quel che dice è assolutamente fuffa".