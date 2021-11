Autonomia regionale Gelmini: "Manca poco, ci siamo quasi"

Con le Regioni che "hanno chiesto un di più di autonomia" (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, ma in gioco c'è anche la Campania) "stiamo lavorando e contiamo di poter chiudere la relazione sull'autonomia davvero a stretto giro di posta nell'arco di poche settimane".

E' la previsione di Mariastella Gelmini, ministra degli Affari regionali e le Autonomie. Che a 24Mattino su Radio 24 vede il traguardo davvero vicino. "Incrociando le dita si chiude tra poco", dice. E spiega come si ci arriverà:

"Abbiamo individuato come percorso quello di una legge quadro che vada a definire il confine di quei diritti che devono essere universalmente riconosciuti indipendentemente dalla Regione di appartenenza". Dopodiche', fissata questa 'cornice' di tutela generale, "credo che, anche in una logica di semplificazione e di accelerazione dei processi amministrativi, ci siano dei temi dove una delega di autonomia, un riconoscimento di autonomia farebbe bene ai cittadini in termini di qualità dei servizi e di velocità della loro erogazione".

Su questo, ribadisce Gelmini, "stiamo lavorando" nel solco del lavoro impostato dal precedente ministro Francesco Boccia, cioè mantenendo appunto la legge quadro e andando ad una "logica di intese". Dunque -le viene chiesto- si chiude tra poco? "Incrociando le dita, sì", è la risposta della ministra. (Mac/ Dire)