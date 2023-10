"Non ha le autorizzazioni": Labas nel mirino della destra

Altre spine per Labas. Nel mirino alcune attività che si svolgono nel centro sociale di vicolo Bolognetti, al centro di un dossier, visionato dalla 'Dire', messo insieme attraverso alcuni accessi agli atti in Regione e al Comune di Bologna. Documenti in mano ad esponenti del centrodestra che vedono nelle carte una conferma dei loro sospetti sulla disinvoltura con cui si muoverebbe la struttura dal punto di vista delle procedure.

Un primo punto riguarda le serate al Labas, o meglio "Nata per sciogliersi" secondo la denominazione ufficiale della realtà associativa che si e' aggiudicata in cordata (tra i compagni di viaggio anche Arci e Legambiente) la gestione del complesso di vicolo Bolognetti. In base al regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee in vigore da fine maggio, Labas avrebbe l'autorizzazione per sei serate all'anno per svolgere concerti, oltre a 16 ulteriori date per altre manifestazioni meno rumorose da svolgersi nel quadriportico. Inutile sottolineare l'importanza di queste serate per realtà che contano sull'autofinanziamento. Sorprende, quindi, che il 28 agosto scorso lo sportello per le attività produttive abbia risposto ad uno specifico accesso agli atti che alle associazioni di vicolo Bolognetti gli uffici "non hanno rilasciato nessuna autorizzazione/concessione". La domanda, presentata da un consigliere comunale, verteva in particolare sulle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande "rilasciate all'associazione Nata per sciogliersi o a qualsiasi altro soggetto le abbia richieste per gli spazi di vicolo Bolognetti 2 dal 2017 ad oggi".

Ma i fari delle opposizioni sono puntati anche sui servizi sanitari offerti da Labas attraverso il "Laboratorio di salute popolare", un fronte politico già aperto in Assemblea legislativa a fine primavera di quest'anno. Lo stesso assessore regionale Raffaele Donini ha espresso pubblicamente apprezzamento, lo scorso 20 giugno, per l'attività "generosa e coordinata col dipartimento di salute pubblica" svolta in vicolo Bolognetti, in particolare nei mesi difficilissimi della pandemia. Sui test anti-Covid al laboratorio di vicolo Bolognetti però qualcosa non sembra quadrare perfettamente. Il direttore generale dell'assessorato Luca Baldino afferma infatti, in risposta ad un consigliere di minoranza, che "non risulta essere stata rilasciata dalla Regione alcuna autorizzazione tramite adozione di atto dirigenziale all'effettuazione di test sierologici rapidi" ne' all'Ambulatorio odontoiatrico popolare "ne' ad altre strutture afferenti la stessa in vicolo Bolognetti". Come conferma anche un analogo documento dell'Ausl di Bologna, l'unica certezza granitica resta l'autorizzazione dell'ambulatorio odontoiatrico di Labas, regolarmente autorizzato dal Comune il 15 febbraio dello scorso anno.

Le rezioni dei consiglieri: destra all'attacco

Tra le forze della destra si scatenano le dichiarazioni: "Oggi si scopre -scriva Valentina Castaldini, la consigliera che aveva già sollevato il caso- che quello su cui ho posto l’attenzione a giugno, quando ho chiesto alla Regione di verificare che sul poliambulatorio di salute popolare non ci fossero incongruenze, non era malafede. Anzi". E ancora: "La lista delle cose che si possono e non si possono fare, che Làbas fa e non potrebbe, è lunga. Purtroppo, a discapito di un mondo, quello del terzo settore che ogni giorno si scontra con la burocrazia, nonostante i sacrosanti principi della sussidiarietà". Tutto questo rappresenta secondo la consigliera "l’ennesimo lampante corto circuito in corso nella città progressista di Matteo Lepore e nella regione del presidente del Partito democratico Elly Schlein che alla fine privilegiano chi è all’interno del loro cerchio magico".

"Allontanare Labas da vicolo Bolognetti. Chiediamo di entrare nei locali" affermano invece i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone e Manuela Zuntini. "Le ulteriori informazioni che emergono su Labas oltre a quelle già in nostro possesso e i debiti che l'associazione Nata per Sciogliersi ha con il Comune- affermano i consiglieri- dimostrano in maniera evidente che c'è un trattamento di favore per quella realtà, regolarmente inadempiente rispetto ai termini fissati dal contratto di concessione dei locali".

Per l'ex leghista Francesca Scarano, consigliera del gruppo misto "sarebbe opportuno verificare con una indagine interna l'operato della dirigenza comunale competente sia per i controlli che dovevano essere effettuati sia per le procedure amministrative che dovevano essere seguite". Il Comune, secondo Scarano, "deve essere il primo organo ad agire legalmente e non deve dare adito a male interpretazioni. Invito pertanto Lepore a porsi come garante revocando questa assegnazione e quindi ponendo fine ad attività che non potevano svolgersi".

Infine la Lega. Quanto emerso, secondo Di Benedetto, "non può lasciare dubbi: il centro sociale ha esercitato per anni un'attività di carattere sanitario senza avere i permessi e senza rispettare alcuna normativa, il tutto in uno spazio pubblico e a spese dei cittadini. Chiediamo al sindaco di prendere le distanze e revocare la concessione dell'immobile a questa realtà che continua ad agire al di fuori del perimetro della legalità".