Derubata appena arrivata in città: spray agli autisti del bus

Dovrà rispondere di tentata rapina in propria aggravata e detenzione di spray urticante del tipo illegale il 51enne nato in Belgio arrestato questa notte in Piazza XX settembre.

I fatti iniziano intorno alle 4 quando una donna italiana di 74 anni appena scesa da un bus, arrivato all'Autostazione, è stata derubata del portafoglio. La vittima ha chiesto aiuto e in suo soccorso sono arrivati gli autisti dei mezzi, ma il ladro ha reagito spruzzando loro lo spray urticante, mentre era già stato chiamato il 113.

Gli agenti delle volanti hanno individuato e fermato l'uomo, residente a Bologna, che ha alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

Poche ore prima, un cittadino egiziano 21enne è stato denunciato per ricettazione in viale Pietramellara, di fronte alla stazione. La Polizia è stata allertata da un ragazzo derubato degli auricolari, dotati di geolocalizzazione, che erano finiti nelle orecchie del 21enne, pluripregiudicato: alle spalle precedenti per furto e rapine, due delle quali commesse alla fine del 2023.

Nella serata di ieri, intorno alle 9.30 tra la fine di via Indipendenza e via Boldrini, la Polizia è intervenuta per una rissa tra 12 stranieri.