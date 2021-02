"Avverse condizioni meteo": chiusi tratti della A1 Bologna-Firenze

La riapertura è prevista per oggi, 15 febbraio alle 17

La riapertura è prevista per oggi, 15 febbraio, alle 17, dopo la decisione di chiudere due tratti appenninici dell'autostrada A1, tra Bologna e Firenze, per "previste avverse condizioni meteo", come fa sapere società Autostrade.

Risultano ancora chiusi i tratti:

- FIRENZE-RIOVEGGIO (Km 222.7 - direzione: Milano), A1 Panoramica, tra bivio Direttissima e Aglio verso Bologna. In alternativa percorrere la A1 Direttissima. La riapertura è prevista il 15 Febbraio alle ore 17:00.

- RIOVEGGIO-FIRENZE (Km 255.45 - direzione: Napoli), A1 Panoramica, tra Rioveggio e Aglio verso Firenze per previste avverse condizioni meteo. In alternativa percorrere la A1 Direttissima.