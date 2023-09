Raccordo Sasso Marconi-Porrettana: al via i lavori preliminari per il bypass

Sono al via le attività preliminari per l’apertura del bypass autostradale della galleria Monte Mario. Lo annuncia in una nota Autostrade: da lunedì 11 settembre, fino al prossimo 25 settembre, il raccordo autostradale sarà chiuso da e in direzione della stazione di Sasso Marconi. “Tale programma – si legge nel testo – condiviso con gli Enti territoriali, vedrà impegnata una task force di maestranze operative 7 giorni su 7, al fine di ridurre al minimo la durata delle lavorazioni, il cui termine è previsto entro le ore 6:00 di lunedì 25 settembre”. Nel comunicato, l’azienda consiglia di percorrere in via alternativa la SP325 Val di Setta.