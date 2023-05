Autostrade, riaperti tutti i 200 km della rete in regione

Sono tornate pienamente percorribili in Emilia-Romagna, già dalle prime ore della mattinata, tutte le corsie dei 200 chilometri colpiti dall’alluvione gestiti da Autostrade per l’Italia (comprese le tre corsie della A14 tra Faenza e Forlì).

Tutti i numeri dell'intervento

Autostrade per l’Italia ha messo in campo 600 addetti a supporto del presidio bolognese, oltre a 160 mezzi impiegati nelle attività di ripristino eseguite in orario notturno (tra cui 120 camion, 5 escavatori, 3 impianti di conglomerato bituminoso disponibili h24, 2 autobotti e 2 camion gru). Le squadre di Amplia, società di costruzioni del gruppo, hanno avviato in continuità - alternando interventi in orario diurno e programmando i cantieri più impattanti in notturna - le opere per la riqualifica di circa 3mila metri di barriera new jersey spartitraffico e di 10 km di barriera laterale, il ripristino di 50mila mq di pavimentazione, di 30km di recinzioni, delle barriere fonoassorbenti situate al km 72 sud della A14, oltre agli impianti di stazione di Forlì.

Il vice ministro Bignami si congratula

Sono previste per i prossimi giorni attività a completamento del piano che verranno portate avanti senza generare impatti sulla viabilità. Inoltre, sono stati 70 i soccorsi meccanici effettuati per il recupero di veicoli leggeri/pesanti nella zona tra Imola e Cesena nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18.

A congratularsi con il lavoro di Aspi il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami, che su Facebook ha pubblicato le immagini che ritraggono l'A14 giovedì e oggi. “Davvero bravissimi gli addetti, i tecnici, al personale tutto di Aspi che sono riusciti a ripristinare a tempo di record e in piena sicurezza una arteria fondamentale per i soccorsi, la vita quotidiana e l’economia della nostra Regione”, il suo post.

Sabato scorso il summit in Prefettura

Lo scorso 20 maggio si è tenuto un summit in Prefettura a Bologna dove si è fatto il punto anche della situazione dei tratti autostradali. In quell'occasione l'amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi aveva promesso il ripristino della carreggiata dell'A14 "nel minor tempo possibile" fissando nella data di oggi il giorno in cui restituire "al territorio la piena transitabilità dell’infrastruttura autostradale". Il tratto più colpito è stato senza dubbio quello dell'A14. Già sabato mattina il tratto Faenza-Forlì era stato riaperto in anticipo, a due corsie e in entrambi i sensi di marcia e anche durante il momento di peggiore criticità è stato comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso. Nel corso della settimana, le squadre di Autostrade per l’Italia hanno continuato a lavorare 24 ore su 24 con la mappatura delle interferenze idriche, le attività di ispezione sull’infrastruttura e altri interventi necessari alla completa riapertura avvenuta oggi.

