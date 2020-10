Tangenziale e autostrade: caselli e tratti chiusi dal 12 ottobre

Le previsioni di chiusura per lavori sul nodo bolognese dal 12 ottobre:

A1

- RONCOBILACCIO OVEST - Area di Servizio Chiusa (Km 242.6 - direzione: Napoli) . L'area di servizio Roncobilaccio ovest è chiusa dalle ore 19:00 alle ore 10:00 dal giorno 12/10/2020 al giorno 16/10/2020 per lavori

LavoriTratto Chiuso

- PIAN DEL VOGLIO-FIRENZE - Tratto Chiuso (Km 255.45 - direzione: Napoli). Tratto Chiuso tra Pian Del Voglio e Aglio KM 255 dalle ore 20:00 alle ore 10:00 dal giorno 12/10/2020 al giorno 16/10/2020 per lavori Entrata consigliata verso Firenze: Badia su Variante di valico. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Badia su Variante di valico.

- RONCOBILACCIO EST - Area di Servizio Chiusa (Km 242.6 - direzione: Milano). L'area di servizio Roncobilaccio est è chiusa dalle ore 20:00 alle ore 10:00 dal giorno 12/10/2020 al giorno 16/10/2020 per lavori

- FIRENZE-RONCOBILACCIO - Tratto Chiuso (Km 242.3 - direzione: Milano). Tratto Chiuso tra Aglio KM 255 e Roncobilaccio dalle ore 20:00 alle ore 10:00 dal giorno 12/10/2020 al giorno 16/10/2020 per lavori Uscita consigliata provenendo da Firenze: Badia su Variante di valico.

- FIRENZE - Tratto Chiuso (Km 255.45 - direzione: Milano). Tratto Chiuso tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 dalle ore 20:00 alle ore 10:00 dal

A13

- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (Km 0 - direzione: Bologna). Chiuso al traffico Bivio A13/A14 Bologna-Taranto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/10/2020 al giorno 15/10/2020 provenendo da Padova verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli : Bologna Casalecchio su Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio. Uscita consigliata provenendo da Padova: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

A14

- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (Km 9 - direzione: Da Ancona). Chiuso al traffico Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 12/10/2020 al giorno 14/10/2020 provenendo da Ancona verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna Borgo Panigale.

- BOLOGNA - Tratto Chiuso (Km 0.8 - direzione: Autostrada Milano-Napoli). Tratto Chiuso tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bologna Casalecchio dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 12/10/2020 al giorno 14/10/2020 per lavori Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto.

- BOLOGNA - Tratto Chiuso (Km 0.8 - direzione: Autostrada Milano-Napoli). Tratto Chiuso tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bologna Casalecchio dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 15/10/2020 al giorno 17/10/2020 per lavori Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto.

- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (Km 9 - direzione: Da Ancona). Chiuso al traffico Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 15/10/2020 al giorno 17/10/2020 provenendo da Ancona verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna Borgo Panigale.

- BOLOGNA - Entrata Chiusa (Km 15.5 - direzione: Autostrada Milano-Napoli). Bologna Fiera in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/10/2020 al giorno 14/10/2020 verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Uscita Chiusa (Km 15.5 - direzione: Da Ancona). L'uscita di Bologna Fiera è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/10/2020 al giorno 16/10/2020 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Entrata Chiusa (Km 15.5 - direzione: Autostrada Milano-Napoli). Bologna Fiera in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/10/2020 al giorno 17/10/2020 verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Uscita Chiusa (Km 15.5 - direzione: Taranto). L'uscita di Bologna Fiera è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/10/2020 al giorno 19/10/2020 provenendo da Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Bologna Casalecchio su Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio.

- IMOLA - Entrata Chiusa (Km 50.1 - direzione: Bologna). Imola in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/10/2020 al giorno 14/10/2020 verso Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Castel San Pietro.

- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (Km 14.4 - direzione: Taranto). Chiuso al traffico Bivio A14/A13 Bologna-Padova dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 15/10/2020 al giorno 16/10/2020 provenendo da Autostrada Milano-Napoli verso Padova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Bologna Casalecchio su Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio.