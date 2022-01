Al via l’autotesting in Emilia-Romagna, Donini: "Semplifica e riduce la circolazione del virus"

Una "sperimentazione importante, che si inserisce da un lato nella semplificazione per quello che riguarda le procedure amministrativo-burocratiche, dall'altro anche in una effettiva potenzialità per ridurre la circolazione virale. Più tamponi si fanno più è possibile scoprire i positivi asintomatici". Lo ha detto l'assessore regionale alla politiche per la salute, Raffaele Donini, nel corso della conferenza di presentazione dell'autotesting, ovvero l il servizio operativo da mercoledì 19 gennaio, quando i cittadini emiliano-romagnoli, dopo aver effettuato un tampone rapido, attraverso il Fascicolo sanitario elettronico - FSE - potranno comunicare l'esito, iniziare o terminare l'isolamento.

"Ci rivolgiamo a una popolazione responsabile - ha detto l'assessore - che si è vaccinata (con tre dosi) non solo per tutelare la propria salute, ma anche la salute degli altri. Quindi a quella categoria di persone più prigioniera delle procedure amministrative che della clinica in sé stessa. Nel caso scoprisse la positività, non entra quindi nel circuito burocratico. ".

Questo tipo di tamponi "hanno sicuramente una sensibilità inferiore rispetto al molecolare, ma in una situazione come quella di oggi, con la circolazione del virus altissima, l'utilizzo di questo test con molta frequenza e su grande numero di persone, ha lo scopo di tenere il più possibile sotto controllo la circolazione virale, con il molecolare spesso identifichiamo gli infetti ma non gli infettanti", ha spiegato il professor Vittorio Sambri direttore del Laboratorio di Pievesistina.

Chi potrà fare l'autotesting

I cittadini che hanno già fatto la terza dose di vaccino anti-covid, in regione circa un milione e 900mila persone.

Come fare

"E' molto importante non stracciare il codice a barre presente nella confezione - spiega Donini che ha dato dimostrazione pratica della procedura effettuando un tampone rapido 'in diretta', . Raccomandiamo a chi ha i sintomi di rivolgersi sempre al medico curante. Da parte nostra - continua l'assessore - faremo anche test campione".

"L'accesso al FSE con spid dà la certezza del soggetto che accede - spiega l'ingegner Gandolfo Miserendino, Dirigente presso l'ufficio Reti & TLC del Sistema Informativo Aziendale Ausl".

Sul FSE è stata creata una sezione "autotesting tampone": si inserisce il numero al di sotto del codice barre presente sulla confezione, lotto e data di scadenza del lotto, e quindi l'esito. Poi si carica l'immagine dell'esito in jpg o png, con data e luogo.